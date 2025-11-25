Скидки
«Шансы на золото потеряны». Семшов призвал «Динамо» дать время Ролану Гусеву

Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов высказался о положении исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Он призвал руководство бело-голубых дать этому тренеру время до конца текущего сезона. Гусев встал у руля команды после ухода Валерия Карпина с тренерского мостика.

«Слышал, что Гусеву нужно выиграть четыре игры, но это можно сделать, показывая плохую игру. Как по мне, главное — будет ли команда прибавлять, а не результат. Если вы доверяете тренеру, то дайте ему поработать до конца сезона. «Динамо» потеряло шансы на золото, даже за медали будет тяжело бороться», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

