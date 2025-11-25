Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены судейские назначения на матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Объявлены судейские назначения на матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Среда, 26 ноября:

ЦСКА – «Динамо» Махачкала: судья – Артём Чистяков. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Станислав Попков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Андрей Филипкин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Андрей Бутенко.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

Четверг, 27 ноября:

«Динамо» Москва – «Зенит»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Иванов.

Материалы по теме
Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 25 ноября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android