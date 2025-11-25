Объявлены судейские назначения на матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.
Среда, 26 ноября:
ЦСКА – «Динамо» Махачкала: судья – Артём Чистяков. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Станислав Попков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.
«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Андрей Филипкин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Андрей Бутенко.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.
Четверг, 27 ноября:
«Динамо» Москва – «Зенит»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Иванов.