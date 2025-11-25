«ПСЖ» представил четвёртый комплект формы на сезон-2025/2026

«ПСЖ» представил свой четвёртый комплект формы на сезон-2025/2026, предоставленной Jordan Brand.

«Преимущественно чёрная, с антрацитово-серыми акцентами и оттенками розового. Новая футболка имеет чистый и мощный вид, подчёркнутый центральной красной полосой – тонким современным намёком на основополагающий дизайн клуба», – говорится в пресс-релизе столичного клуба.

Форма Фото: ФК «ПСЖ»

Стоит отметить впервые использованную технику Cross-Dye, создающую тонкие контрасты и уникальные текстурные эффекты. Она заменит синюю футболку с крыльями, которая пользовалась большим успехом в прошлом году.

После 13 матчей во французской Лиге 1 «ПСЖ» набрал 30 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.