«Результат на руку конкурентам». Семшов подвёл итоги матча «Локомотив» — «Краснодар»

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов подвёл итоги матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретились «Локомотив» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат — 1:1.

«Эта ничья на руку конкурентам. Когда ты борешься за медали — ничья всегда в пользу конкурентов. Результат закономерен. Забили быстрые мячи, затем была игра на три результата. Победить могли обе команды», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» по-прежнему на четвёртой строчке.