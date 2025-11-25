Скидки
23:00 Мск
В агентстве Даку высказались о состоянии здоровья игрока после матча с «Ахматом»

В агентстве, которое представляет услуги форварда «Рубина» Мирлинда Даку, высказались о состоянии здоровья албанского форварда после матча с «Ахматом». Команды встретились в рамках 16-го тура Мир РПЛ, игра завершилась победой казанцев со счётом 1:0. Албанский нападающий забил мяч на 75‑й минуте встречи. Спустя 12 минут футболист получил травму левой ноги в борьбе с защитником «Ахмата» Мирославом Богосавацем и был заменён.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Даку – 76'    

«Слава богу, с Даку всё в порядке. Возможно, недельку отдохнёт. Он ещё сможет сыграть в оставшейся части сезона», — сказали в агентстве корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

После 16 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке.

Даку эффектно прервал жуткую безголевую серию! Но закончилось всё драмой. Видео
Даку эффектно прервал жуткую безголевую серию! Но закончилось всё драмой. Видео
