Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Агент Батракова раскрыл, какой оклад на самом деле предлагали игроку в Саудовской Аравии

Агент Батракова раскрыл, какой оклад на самом деле предлагали игроку в Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на слова другого представителя игрока Вадима Шпинёва о выгодном предложении из Саудовской Аравии. Ранее Шпинёв заявил, что Батракову предлагали зарплату в размере $ 120 млн. Кузьмичёв заявил, что его коллега оговорился. На самом деле размер предложенной зарплаты — около $ 10 млн в год.

«Очевидно, что Вадим Шпинёв оговорился. Там не была точно определена сумма и предложение. На тот момент «Локомотив» не рассматривал никакие предложения по Алексею. Было сказано, что готовы дать зарплату большую, порядка $ 10 млн в год. Это даже не обсуждалось, потому что сделка не могла состояться из-за позиции клуба. То, что Вадик сказал про $ 120 млн — оговорился немножко», — приводит слова Кузьмичёва «Советский спорт».

