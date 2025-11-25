Александр Филимонов: от российского футбола одно расстройство и разочарование

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов рассказал, почему не следит за матчами Мир Российской Премьер-Лиги. По словам Филимонова, ему просто неинтересен футбол.

— Александр, перед интервью вы сказали, что не будете комментировать последние события российского чемпионата, потому что не смотрите футбол. В чём причина этого бойкота?

— Это не бойкот. Основная причина — очень сильно упал уровень российского футбола. Иногда в компании товарищей по «Спартаку» и сборной смотреть приходится. Одно расстройство и разочарование от нашего футбола, — приводит слова Филимонова Livesport.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33). Тройку лидеров замыкает «Зенит» (33).