Надаль — о Винисиусе: он должен уважать как авторитет тренера, так и клуб

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль, завершивший карьеру в прошлом году, поделился мнением о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Очевидно, он должен понимать, кто является авторитетом, и уважать как авторитет тренера, так и клуб, потому что это часть для игрока «Реала». Он выкладывается на полную каждый день, и то, что иногда выходит из-под контроля и остаётся незамеченным, можно исправить с помощью диалога и осознания того, что определённые аспекты его поведения требуют улучшения. И первый, кто должен захотеть встать на этот путь прогресса, — это он сам. Когда я слышу его в интервью, он часто говорит, что хочет совершенствоваться во всех аспектах. Поэтому ему нужно найти надёжных союзников, и я убеждён, что у «Реала» есть нужные люди, которые ему помогут, и что у него самого есть нужные люди, которые могут дать ему совет. Основной принцип — это желание сделать», — приводит слова Надаля Movistar.

Ранее появилась информация, что Винисиус может покинуть мадридский «Реал» из-за конфликта с главным тренером команды Хаби Алонсо.