Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Надаль — о Винисиусе: он должен уважать как авторитет тренера, так и клуб

Надаль — о Винисиусе: он должен уважать как авторитет тренера, так и клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль, завершивший карьеру в прошлом году, поделился мнением о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Очевидно, он должен понимать, кто является авторитетом, и уважать как авторитет тренера, так и клуб, потому что это часть для игрока «Реала». Он выкладывается на полную каждый день, и то, что иногда выходит из-под контроля и остаётся незамеченным, можно исправить с помощью диалога и осознания того, что определённые аспекты его поведения требуют улучшения. И первый, кто должен захотеть встать на этот путь прогресса, — это он сам. Когда я слышу его в интервью, он часто говорит, что хочет совершенствоваться во всех аспектах. Поэтому ему нужно найти надёжных союзников, и я убеждён, что у «Реала» есть нужные люди, которые ему помогут, и что у него самого есть нужные люди, которые могут дать ему совет. Основной принцип — это желание сделать», — приводит слова Надаля Movistar.

Ранее появилась информация, что Винисиус может покинуть мадридский «Реал» из-за конфликта с главным тренером команды Хаби Алонсо.

Материалы по теме
Три звезды «Реала» недовольны работой главного тренера Хаби Алонсо — Cadena SER
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android