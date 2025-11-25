Гари Невилл раскритиковал Люка Шоу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл в критической форме высказался об игроке команды Люке Шоу после матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:1).

«Я не говорю, что легко играть против 10 человек, нужно действовать быстро, нужно выдвигать как можно больше игроков вперёд, в зоны нападения. Шоу начинает немного продвигаться вперёд, но он идёт неторопливо. Так делать нельзя. Тебе нужно каждый раз бежать вперёд, а не делать вид, что мне всё равно. Это пустая трата времени», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей за клуб в английской Премьер-лиге, в которых отметился одной результативной передачей.