Главная Футбол Новости

Гари Невилл раскритиковал Люка Шоу

Гари Невилл раскритиковал Люка Шоу
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл в критической форме высказался об игроке команды Люке Шоу после матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дьюсбери-Холл – 29'    
Удаления: нет / Гейе – 13'

«Я не говорю, что легко играть против 10 человек, нужно действовать быстро, нужно выдвигать как можно больше игроков вперёд, в зоны нападения. Шоу начинает немного продвигаться вперёд, но он идёт неторопливо. Так делать нельзя. Тебе нужно каждый раз бежать вперёд, а не делать вид, что мне всё равно. Это пустая трата времени», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей за клуб в английской Премьер-лиге, в которых отметился одной результативной передачей.

