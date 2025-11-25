«Абсолютно чистый фол». Владимир Быстров — о столкновении Максименко и Кругового в дерби

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал решение главного арбитра матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота красно-белых после столкновения футболиста армейцев Данила Кругового с вратарём Александром Максименко.

«Круговой первый на мяче. Мяч в игре в тот момент, когда Максименко врезается в него. Круговой-то уходит в сторону. Соответственно, я вижу здесь абсолютно чистый фол. Потому что я также делал. Проталкивал мяч, вратарь выходил и сбивал. Как говорил Игорь Михайлович Шалимов, не надо вратарю туда лезть. И не надо говорить, что он тормозил!

Если он уже врезался и у человека такая гематома, из-за которой он не может продолжить матч, для меня это безрассудство. Я болел за «Спартак», если что. На всякий случай», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».