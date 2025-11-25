Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Абсолютно чистый фол». Владимир Быстров — о столкновении Максименко и Кругового в дерби

«Абсолютно чистый фол». Владимир Быстров — о столкновении Максименко и Кругового в дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал решение главного арбитра матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота красно-белых после столкновения футболиста армейцев Данила Кругового с вратарём Александром Максименко.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Круговой первый на мяче. Мяч в игре в тот момент, когда Максименко врезается в него. Круговой-то уходит в сторону. Соответственно, я вижу здесь абсолютно чистый фол. Потому что я также делал. Проталкивал мяч, вратарь выходил и сбивал. Как говорил Игорь Михайлович Шалимов, не надо вратарю туда лезть. И не надо говорить, что он тормозил!

Если он уже врезался и у человека такая гематома, из-за которой он не может продолжить матч, для меня это безрассудство. Я болел за «Спартак», если что. На всякий случай», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Материалы по теме
Гурцкая объяснил, почему ЦСКА не получил пенальти за столкновение Максименко с Круговым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android