«Реал» объявил о травме Тибо Куртуа перед матчем ЛЧ с «Олимпиакосом»
Пресс-служба мадридского «Реала» перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «сливочным» предстоит встретиться с «Олимпиакосом», сообщила о травме голкипера команды Тибо Куртуа.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«После сегодняшнего осмотра медицинской службой мадридского «Реала» у Тибо Куртуа была диагностирована вирусная желудочно-кишечная инфекция. Он пропустит поездку в Афины. Его состояние будет находиться под наблюдением врачей», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Реала».
После четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов «Реал» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков.
Комментарии
