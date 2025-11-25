«Реал» объявил о травме Тибо Куртуа перед матчем ЛЧ с «Олимпиакосом»

Пресс-служба мадридского «Реала» перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «сливочным» предстоит встретиться с «Олимпиакосом», сообщила о травме голкипера команды Тибо Куртуа.

«После сегодняшнего осмотра медицинской службой мадридского «Реала» у Тибо Куртуа была диагностирована вирусная желудочно-кишечная инфекция. Он пропустит поездку в Афины. Его состояние будет находиться под наблюдением врачей», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Реала».

После четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов «Реал» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков.