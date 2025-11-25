Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Филимонов связал отставку Деяна Станковича из «Спартака» с Олегом Романцевым

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов заявил, что отставка Деяна Станковича из московского клуба является прямым следствием событий, которые начались после ухода Олега Романцева. Станкович покинул красно-белых в ноябре этого года. Романцев не работает в «Спартаке» с 2012-го.

«Отставка Станковича — логичное продолжение процессов, которые начались в «Спартаке» после ухода Романцева. Очередного тренера взяли и через год уволили. Список наставников красно-белых уже такой длинный, что не всех вспомнишь», — приводит слова Филимонова Livesport.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

