Ковач высказался перед матчем дортмундской «Боруссии» с «Вильярреалом»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Вильярреалом».
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Вильярреал
Вильярреал, Испания
«Они не добились того, чего могли бы достичь в Лиге чемпионов. Это нам не облегчает задачу; они отдадут всё, чтобы выйти в следующий этап. Для этого «Вильярреалу» нужно закончить групповой этап на 24-м месте. Их игроки очень техничны, очень быстры и обладают отличной игрой в нападении», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
После четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала семь очков, у «Вильярреала» в активе одно очко.
