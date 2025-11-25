Ковач высказался перед матчем дортмундской «Боруссии» с «Вильярреалом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Вильярреалом».

«Они не добились того, чего могли бы достичь в Лиге чемпионов. Это нам не облегчает задачу; они отдадут всё, чтобы выйти в следующий этап. Для этого «Вильярреалу» нужно закончить групповой этап на 24-м месте. Их игроки очень техничны, очень быстры и обладают отличной игрой в нападении», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

После четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала семь очков, у «Вильярреала» в активе одно очко.