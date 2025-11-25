Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: не хочу искать отмазки — нынешнее «Динамо» способно бороться за чемпионство

Карпин: не хочу искать отмазки — нынешнее «Динамо» способно бороться за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин считает, что у нынешнего состав бело-голубых есть чемпионский потенциал, особенно после того, как из лазарета вернутся все травмированные футболисты.

«При мне в «Динамо» было много травмированных игроков? Я не хочу сейчас искать отговорки и отмазки. Я уверен, это «Динамо», которое есть сейчас, оно может бороться за чемпионство или быть близко к этому. Я уверен, что «Динамо», где будет Тюкавин в форме, будут Гладышев, Чавес, Глебов, Осипенко, Артур Гомес… Ту команду, которая боролась за чемпионство, без этих игроков сложно представить. После зимнего перерыва будут восстановившиеся игроки, которые сейчас только набирают форму, плюс добавятся те, кто сейчас вообще не выходит. После зимнего перерыва эта команда сможет бороться за высокие места», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Материалы по теме
Валерий Карпин объяснил своё решение уйти из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android