Карпин: не хочу искать отмазки — нынешнее «Динамо» способно бороться за чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин считает, что у нынешнего состав бело-голубых есть чемпионский потенциал, особенно после того, как из лазарета вернутся все травмированные футболисты.

«При мне в «Динамо» было много травмированных игроков? Я не хочу сейчас искать отговорки и отмазки. Я уверен, это «Динамо», которое есть сейчас, оно может бороться за чемпионство или быть близко к этому. Я уверен, что «Динамо», где будет Тюкавин в форме, будут Гладышев, Чавес, Глебов, Осипенко, Артур Гомес… Ту команду, которая боролась за чемпионство, без этих игроков сложно представить. После зимнего перерыва будут восстановившиеся игроки, которые сейчас только набирают форму, плюс добавятся те, кто сейчас вообще не выходит. После зимнего перерыва эта команда сможет бороться за высокие места», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».