Гарри Кейн прокомментировал слухи о переходе в «Барселону»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал слухи о его переходе в «Барселону».

«Я ни с кем не контактировал, никто со мной не связывался. Я чувствую себя очень комфортно в текущей ситуации, хотя мы ещё не обсуждали мою ситуацию с «Баварией». Спешить некуда. Я очень счастлив в Мюнхене. Это видно по моей игре. Если будет контакт, тогда и посмотрим. Но я пока не думаю о новом сезоне. Впереди — чемпионат мира летом. И вряд ли что-то изменится после этого сезона», — приводит слова Кейна журналист Тоби Альтшаффль в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отметился тремя результативными передачами.

