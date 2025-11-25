Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Гурцкая: Галактионов продлит контракт с «Локомотивом», Гильерме будет спортдиректором

Известный футбольный комментатор Тимур Гурцкая рассказал, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов продлит контракт с клубом. Также Гурцкая отметил, что экс-вратарь железнодорожников Маринато Гильерме станет новым спортивным директором «Локомотива».

— Если [говорить] по поводу «Локомотива», будет очень хорошее решение продлить Галактионова.

— Его ещё нет?
— Контракт у него на руках. Это уже просто за Михаилом Михайловичем [решение]. Хороший контракт дали? Хороший. Улучшенный? Ну лучше, чем был. И он планирует остаться по этому контракту.

— У него нет опасений, что модель, при которой ему было комфортно работать, может быть изменена?
— Она будет изменена. 100%. Смотри, он не знает, как ему комфортно будет с Гильерме работать, например. Ну потому что очевидно, что новым спортивным директором «Локомотива» будет Гильерме. 100%. Да, Ульянов будет просто, ну, я не знаю, что там будет делать Ульянов, то, скорее всего, что Ульянов будет номинально, формально будет командой руководить спортивным блоком, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Гурцкая объяснил, почему ЦСКА не получил пенальти за столкновение Максименко с Круговым
