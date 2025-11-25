Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Карпин высказался о нагрузке от совмещения должностей в «Динамо» и сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сложностях из-за совмещения должностей в «Динамо» и национальной команде. Специалист возглавил московский клуб прошлым летом, а в ноябре подал в отставку.

— Вы внутри себя чувствовали, что ещё немного [совмещения] и внутри какой-то слом или разрыв пойдёт? Что надо одну работу выбирать?
— Разрыв? Наверное, нет. Мне не казалось, что я взвинченный. Был такой же, как и в сентябре, и в октябре. Но со стороны, наверное, виднее. Здесь ко мне вопрос не про разрыв, а про то, когда человек сойдёт с ума? До такой степени не доходило. Усталость накапливалась. Нагрузка в «Ростове», которая была годами, она была в большей степени связана с логистикой, чем с нагрузкой тренерского плана. А вот в «Динамо» [совмещая со сборной] нагрузка была другая — логистика была хорошая, но испытывал нагрузку от других моментов, которые происходили в «Динамо». Выстраивание всех процессов занимало в «Динамо» больше времени и сил — в «Ростове» уже всё было выстроено давным-давно. В этом, наверное, проблема и была, — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Валерий Карпин объяснил своё решение уйти из «Динамо»
