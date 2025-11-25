Ташуев: у «Спартака» сработала психология в матче с ЦСКА

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал победу «Спартака» в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

«В дерби было несколько составляющих. Надо не забывать, что в последних матчах Станкович со «Спартаком» выигрывал и показывал неплохой футбол. Нельзя сказать, что при Романове «Спартак» играл в какой-то другой футбол. Надо быть объективными. Станкович уходил с хорошим и позитивным футболом. Все отмечали, что игра была неплохая, и удивлялись, почему Станкович ушёл, когда он несколько матчей не проигрывал. Сказать, что Романов проявил фурор — конечно, неправильно. В дерби он выпустил Зобнина на позицию правого инсайда, а не Мартинса, понимая, что там у ЦСКА будут играть Глебов и Мойзес.

Зобнин заработал пенальти, который не поставили, но он был. Удивила надёжная игра Ву и Джику, центральных защитников «Спартака». В этой игре они правильно действовали, наступали в так называемую тень — итальянский термин. Главный принцип обороны — не пускать за спину и играть в приём, что они и делали. Это то, что я заметил по нюансам. И, конечно, сработала психология. Приходит новый тренер, настраивает команду на позитив и на атакующие действия. У «Спартака» была не самая расслабленная атмосфера. Работа Станковича легла на правильную работу в недельном цикле Романова», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.