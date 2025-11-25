Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Карпин объяснил, с чем были связаны проблемы «Динамо» под его руководством

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Карпин объяснил, с чем были связаны проблемы московской команды под его руководством.

— В чём заключались требования, к которым игроки в «Динамо» не могли привыкнуть и выполнить их?
— Здесь больше вопрос в другом. Больше не о физической стороне, а о ментальной. Когда находишься в 50-60 метрах от своих ворот и потеря концентрация на долю секунды влияет на результат — больше всего в этом [проблема]. Бывает, играешь у своих ворот, когда много вокруг партнёров, которые могут твою ошибку исправить… А здесь любая ошибка может привести к опасному моменту или голу. Вот здесь психологическая или ментальная концентрация — проблемы в «Динамо» больше с этим были связаны, — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

