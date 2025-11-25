Карпин отреагировал на информацию, что он требовал в «Динамо» больше полномочий

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на информацию, что он требовал у руководства клуба наделить его бóльшими полномочиями. Карпин возглавил бело-голубых прошлым летом, покинул клуб специалист 17 ноября.

«По поводу контроля… Я не знаю, что сказать. Какой контроль? Мой контроль в клубе чего? Трансферов и спортивных назначений? Давайте так. Новых каких-то требований над контролем в клубе [с моей стороны] не было. Контроль над трансферами… Как он был, летом озвученный, как это в любом нормальном клубе происходит, так он…

С тренером определяют позиции, клуб находит игроков и с одобрения главного тренера клуб приобретает или не приобретает игроков. Какой ещё контроль… Над чем? Я не очень понимаю», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».