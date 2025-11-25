Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России, сообщает официальный телеграм-канал армейского клуба.

Голкипер стал рекордсменом страны по продолжительности непрерывной спортивной карьеры профессионального футболиста в одном клубе. В системе клуба он находится уже 12 809 дней и по-прежнему защищает ворота основной команды.

Фото: https://t.me/igor_akinfeev35

«Большое спасибо Книге рекордов России за признание. Как я уже много раз говорил, приходя в четыре года в старый манеж ЦСКА я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Игорь Акинфеев – заслуженный мастер спорта России, самый титулованный футболист в истории России, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, восьмикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008.

В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей за клуб.