Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России

Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России, сообщает официальный телеграм-канал армейского клуба.

Голкипер стал рекордсменом страны по продолжительности непрерывной спортивной карьеры профессионального футболиста в одном клубе. В системе клуба он находится уже 12 809 дней и по-прежнему защищает ворота основной команды.

Фото: https://t.me/igor_akinfeev35

«Большое спасибо Книге рекордов России за признание. Как я уже много раз говорил, приходя в четыре года в старый манеж ЦСКА я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Игорь Акинфеев – заслуженный мастер спорта России, самый титулованный футболист в истории России, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, восьмикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008.

В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей за клуб.

Материалы по теме
Матч со «Спартаком» стал юбилейным для Игоря Акинфеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android