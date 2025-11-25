Ташуев: не будем трубить в фанфары Романову в «Спартаке» раньше времени

Российский специалист Сергей Ташуев призвал не хвалить раньше времени исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Вадима Романова.

«Давайте не будем трубить в фанфары Романову раньше времени, так не бывает. Желаю Вадиму Романову успеха и очень рад за молодого российского специалиста. Но всегда всё делается на более долгоиграющем этапе. Здесь рановато трубить в фанфары, надо не захваливать Романова, а быть реалистами. Руководство «Спартака» будет наблюдать, это их решение.

Они наверняка общаются и с футболистами, и с окружающими людьми. Собирается информация, а потом принимается решение. Надо смотреть до конца зимы, а там уже руководство «Спартака» будет решать — искать более статусного тренера или оставить молодого специалиста работать. Мне кажется, надо больше брать российских специалистов и статусных иностранцев, а не кота в мешке», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.