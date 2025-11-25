Скидки
Главная Футбол Новости

«С кем, если не с «Пари НН», доказывать?» Владимир Быстров — об Александре Соболеве
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых на игру 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0) и не отметился результативными действиями. На 83-й минуте его заменил Лусиано Гонду.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

«Наконец-то ему доверили место! Дождался шанса! Ну с кем, если не с «Пари НН», доказывать? Видишь? Доказал всем [на тренировках]. Я его встряхнул немножко. Хотя бы чуть-чуть ожил», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В 14 матчах Российской Премьер-Лиги этого сезона Соболев забил три гола.

