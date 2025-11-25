«С кем, если не с «Пари НН», доказывать?» Владимир Быстров — об Александре Соболеве

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых на игру 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0) и не отметился результативными действиями. На 83-й минуте его заменил Лусиано Гонду.

«Наконец-то ему доверили место! Дождался шанса! Ну с кем, если не с «Пари НН», доказывать? Видишь? Доказал всем [на тренировках]. Я его встряхнул немножко. Хотя бы чуть-чуть ожил», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В 14 матчах Российской Премьер-Лиги этого сезона Соболев забил три гола.