Ташуев: Гусев привнёс свой нюансик в «Динамо» — это дало результат

Отечественный тренер Сергей Ташуев высказался о работе Ролана Гусева на посту исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо». Накануне бело-голубые обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура Мир РПЛ со счётом 3:0.

«Все обратили внимание, что Гусев в «Динамо» поменял состав и схему. Это дало результат. На что ещё обратил внимание? «Динамо» стало больше играть низом. При Валерии Георгиевиче Карпине был а-ля «Ростов» — своя структура, было больше подач с флангов и силового футбола.

Гусев привнёс какой-то свой нюансик в «Динамо», как показалось. Может быть, руководство «Динамо» даст шанс Гусеву, если он будет удачно работать», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.