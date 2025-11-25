Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Футбол Новости

Ташуев: Гусев привнёс свой нюансик в «Динамо» — это дало результат

Комментарии

Отечественный тренер Сергей Ташуев высказался о работе Ролана Гусева на посту исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо». Накануне бело-голубые обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура Мир РПЛ со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

«Все обратили внимание, что Гусев в «Динамо» поменял состав и схему. Это дало результат. На что ещё обратил внимание? «Динамо» стало больше играть низом. При Валерии Георгиевиче Карпине был а-ля «Ростов» — своя структура, было больше подач с флангов и силового футбола.

Гусев привнёс какой-то свой нюансик в «Динамо», как показалось. Может быть, руководство «Динамо» даст шанс Гусеву, если он будет удачно работать», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

