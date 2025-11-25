Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин отреагировал на мнение, что он прививал в «Динамо» стиль футбола из «Ростова»

Карпин отреагировал на мнение, что он прививал в «Динамо» стиль футбола из «Ростова»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на мнение о том, что он пытался привить бело-голубым тот футбол, который в своё время поставил в «Ростове».

— Некоторые ваши коллеги-тренеры говорят: Карпин пытался играть в «Динамо» в тот футбол, интенсивный футбол, который был в «Ростове». Но подбор игроков в «Динамо» под этот футбол не подходил. В итоге от игроков не было ни понимания, ни отдачи.
— Я не согласен. Что значит, свойственный или несвойственный футбол? Футболист Премьер-Лиги должен и обязан адаптироваться под любые требования. Того, что не смог бы делать футболист РПЛ уровня «Динамо» Москва, — это невозможно представить. Никаких марш-бросков по 40 километров [в требованиях] не было. Эта игра в футбол более интенсивная, чем в «Динамо» было до меня. Но, наверное, ничего сверхъестественного не происходило. Поэтому здесь говорить о том, что футболисты не могут выполнять требования — у меня в голове не укладывается с профессиональной точки зрения, — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Материалы по теме
Валерий Карпин объяснил своё решение уйти из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android