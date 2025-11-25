Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Перед матчем ЛЧ «Будё-Глимт» — «Ювентус» сложились неблагоприятные погодные условия

Комментарии

Перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Будё-Глимт» и «Ювентусом» сложились неблагоприятные погодные условия, сообщает Corriere dello Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). В городе наблюдаются обильные осадки в виде снега. На улицах образовались снежные заносы.

После четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов «Будё-Глимт» набрал два очка и располагается на 29-й строчке турнирной таблицы. У «Ювентуса» в активе три очка. Клуб находится на 26-м месте.

В предыдущем туре «Будё-Глимт» уступил «Монако» со счётом 0:1, а туринский клуб сыграл вничью со «Спортингом» (1:1).

«Будё-Глимт» — «Ювентус»: прогноз на игру в Норвегии
