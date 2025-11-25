«На классе». Семшов прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»
Известный российский экс-футболист Игорь Семшов прокомментировал победу «Зенита» в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 над «Пари НН». Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:0. Семшов считает, что «Зенит» добыл победу на классе.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48' 0:2 Вендел – 69'
«Зенит» победил на классе. Все ожидали, что сине-бело-голубые забьют в первом тайме. Нижний хорошо оборонялся, но затем «Зенит» чуть‑чуть добавил в некоторых эпизодах и в движении, и класс сказался. Мне кажется, что даже в «Пари НН» не верили, что могут отобрать очки у «Зенита», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».
