Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«На классе». Семшов прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов прокомментировал победу «Зенита» в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 над «Пари НН». Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:0. Семшов считает, что «Зенит» добыл победу на классе.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

«Зенит» победил на классе. Все ожидали, что сине-бело-голубые забьют в первом тайме. Нижний хорошо оборонялся, но затем «Зенит» чуть‑чуть добавил в некоторых эпизодах и в движении, и класс сказался. Мне кажется, что даже в «Пари НН» не верили, что могут отобрать очки у «Зенита», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

