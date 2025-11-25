Скидки
Валерий Карпин назвал базовые клубы для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие клубы Мир Российской Премьер-Лиги считает базовыми при формировании состава национальной команды. Он выделил московские ПФК ЦСКА и «Локомотив». При этом Карпин отметил, что у него не было задачи сделать «Динамо» базовой командой для сборной.

— Была ли задумка сделать «Динамо» базовой командой для сборной России?
— Задачи такой не было. Задача у «Динамо» была одна — играть, выигрывать, добиваться как можно более высоких мест в чемпионате и Кубке страны. Всё остальное — как карта ляжет. На данный момент можно назвать базовыми клубами сборной ЦСКА и «Локомотив», — сказал Валерий Карпин в прямом эфире телеканала «Россия 24».

