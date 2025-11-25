Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Симонян был выдающимся человеком — его знали во всём мире

Сёмин: Симонян был выдающимся человеком — его знали во всём мире
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Это большая потеря выдающегося человека. Человека, который сделал невероятно много для советского и российского футбола. Очень грустно. Лично меня он привёз из города Орла в «Спартак». Это был тренер воспитатель, необыкновенный интеллигентный человек.

В «Спартаке» это было продолжение братьев Старостиных. Это история, которая закончилась, очень грустно. Мои соболезнования. Это был выдающийся человек. Его знали во всём мире», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Не стало Никиты Симоняна. Вспоминаем все достижения легенды «Спартака»
Истории
Не стало Никиты Симоняна. Вспоминаем все достижения легенды «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android