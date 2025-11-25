Сёмин: Симонян был выдающимся человеком — его знали во всём мире

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Это большая потеря выдающегося человека. Человека, который сделал невероятно много для советского и российского футбола. Очень грустно. Лично меня он привёз из города Орла в «Спартак». Это был тренер воспитатель, необыкновенный интеллигентный человек.

В «Спартаке» это было продолжение братьев Старостиных. Это история, которая закончилась, очень грустно. Мои соболезнования. Это был выдающийся человек. Его знали во всём мире», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.