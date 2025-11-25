Почётный президент «Баварии» раскритиковал руководство «Барселоны»

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес в критической форме высказался о руководстве «Барселоны».

«Это абсурд, что у них долг более € 1,3 млрд. Это немыслимо и невыносимо. В любой другой стране с таким долгом они не смогли бы играть в высшем дивизионе. Абсолютно… а здесь ничего не происходит. «Барселона» – не та модель управления, которую я себе представляю для команды. Это резко контрастирует с тем контролем, который мы имеем в «Баварии», и нашими стабильными финансами, которые должны служить примером для европейских клубов. Очевидно, что надёжное управление, здравый финансовый анализ и спортивные результаты не зависят от рискованных финансовых махинаций», — приводит слова Хёнеса Marca.

После 13 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице.