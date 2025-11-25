Скидки
«Чья это проблема?» Кержаков — о малом количестве российских игроков в топ-клубах РПЛ

Аудио-версия:
Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков считает, что в малом количестве российских игроков в топ-клубах Мир РПЛ виноваты сами российские футболисты.

— Очень мало россиян играет в топ-клубах.
— Ну так это проблема кого? Это проблема россиян и проблема подготовки российских футболистов молодых. Проблема подготовки. А чья ещё это проблема? Проблема тренеров? То есть тренер берёт и говорит: «Нет, мне этот хороший российский футболист не нужен, дайте мне иностранца»? — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33). Тройку лидеров замыкает «Зенит» (33).

Материалы по теме
Александр Кержаков отреагировал на первый гол «Спартака», забитый российским футболистом
