Гарри Кейн: меня будут судить по голам, но, думаю, люди оценят и другие мои качества

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о своей игре за клуб в нынешнем сезоне.

«Я знаю, что я не просто бомбардир. Я могу влиять на команду передачами, выходами один на один и снимать давление с других игроков команды. Именно сейчас я получаю от футбола наибольшее удовольствие, потому что я просто больше вовлечён в игру. Мне нравится, как мы играем. Очень агрессивный стиль, без страха. Мне нравится играть в отборы, мне нравится помогать команде, блокировать удары и всё такое. Конечно, меня будут судить по голам, но, я думаю, особенно в этом сезоне, люди оценят и другие мои качества», — приводит слова Кейна AFP.

В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отметился тремя результативными передачами.