Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин раскрыл, как относится к контролю над игроками

Валерий Карпин раскрыл, как относится к контролю над игроками
Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, как относится к контролю над профессиональными футболистами. По словам Карпина, спортсмены должны либо придерживаться режима, либо уходить из профессии.

«По поводу контроля над игроками… Абсолютно нормальные вещи, которые должны быть. Не то что должны, обязаны. Если для футболиста приехать на базу в девять утра и уехать в два часа дня — это жёсткий контроль… Ну тогда лучше с футболом заканчивать», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Карпин возглавлял «Динамо» с лета по осень 2025-го. С 2021 года специалист работает также в сборной России.

