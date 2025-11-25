Сергей Ташуев рассказал о последней встрече с Никитой Симоняном

Известный российский тренер Сергей Ташуев рассказал о последней встрече с легендарным футболистом «Спартака» Никитой Симоняном. Симонян ушёл из жизни 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Это скорбь. Симонян — эпохалище, который столько всего прошёл в жизни. Был олимпийским чемпионом. Я лично с ним был знаком, встречался на личных мероприятиях. У меня тренерская лицензия с 2006 года у одного из самых первых в России. Я с ним стал часто сталкиваться на лицензиях. Ещё при Хусаинове в 90-е годы мы там общались. Помню, когда он мне тогда давал единственному в России лицензию А в те годы.

Мы потом вместе сидели и в кулуарах общались. Человек футбольный, приятный, всегда со своим свежим взглядом на футбол, несмотря на возраст. Это — легенда! У меня были фотографии буквально недавно со дня рождения Никиты Павловича. Эти фотографии теперь будут как память. На своём дне рождения он шикарно выглядел. Это огромное сожаление и утрата», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.