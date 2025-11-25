Александр Филимонов объяснил, что значит определение «спартаковский футбол»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов объяснил значение термина «спартаковский футбол», отметив, что под этим понимается в первую очередь футбол умный.

«В первую очередь это умный футбол. Спартаковские кружева, стеночки, забегания, скрещивания до автоматизма отрабатывались на тренировках. Они были необходимы для вскрытия плотной обороны соперника нестандартными ходами. Такой стиль был у «Спартака» с 50-60-х годов. Но когда нас тренировал Олег Иванович Романцев, он требовал от футболистов играть не по шаблону, не по накатанным рельсам, а импровизировать в зависимости от обстановки на поле. Где надо, длинный пас на 40-50 метров отдать, навес сделать, издали ударить. Хотя эти приёмы в каноны спартаковской игры не входят. Главное, чтобы действие привело к взятию ворот. А сегодня российские тренеры играют по лекалам, шаблонам. Причём шаблоны эти не ими придуманы, а скопированы у зарубежных команд. Но всем известно, что копия всегда будет хуже оригинала», — приводит слова Филимонова Livesport.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.