«Галатасарай» интересуется защитником «Зенита» Нино — Экрем Конур

«Галатасарай» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Нино, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

«Зенит» оценивает Нино в € 15 млн. Однако российский клуб не рассматривает продажу игрока в качестве приоритета, в то время как «Крузейро», «Флуминенсе» и «Васко да Гама» также следят за бразильским защитником.

Футболист перешёл в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года за € 11 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл 15 матчей за клуб во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. По данным портала Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет € 10 млн.