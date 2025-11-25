Кварацхелия: каждый игрок должен вносить свой вклад в оборону

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с «Тоттенхэмом».

«Раньше я был не таким; я был сосредоточен на атаке. Но я понял, что каждый игрок должен вносить свой вклад в оборону, каждый нападающий должен принимать в этом участие. Я улучшил свои показатели в этом плане благодаря тренеру и отдаю все силы на 100%. У нас длинный сезон, мы мало отдыхаем. Это тяжело для нас; непросто вернуться в форму физически, но с командой мы полностью готовы, мы показываем это в каждом матче. Сейчас я чувствую себя отлично», — приводит слова Кварацхелии Footmercato.

В нынешнем сезоне футболист провёл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и отметился четырьмя результативными передачами.