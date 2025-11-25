Гурцкая: если «Краснодар» будет на первом месте к зиме, никто Сперцяна не отпустит

Известный футбольный комментатор Тимур Гурцкая заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, вероятнее всего, не сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. Летом армянским футболистом интересовался «Саутгемптон».
— Ты видишь риск отъезда Сперцяна зимой?
— Если они будут на первом месте, конечно, нет.
— То есть не отпустят?
— Ну нет, конечно. Ну послушай, ну…
— Слушай, очевидно, что они в любом случае будут…
— Сев, ну ты сам всегда говоришь, что Сергей Николаевич (Галицкий, президент и владелец «Краснодара». — Прим. «Чемпионата») не нуждается в этих деньгах, он может пойти навстречу, например, условно игроку, если увидит там предложение от топ-команд. Во-первых, я не верю, что оно будет от топ-топ [команд], чтобы перевозбудился Сергей Николаевич и сказал, что ну да ладно, продажа в «Интер» вместо Мхитаряна, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».