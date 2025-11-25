Владимир Быстров заявил, что «Спартак» забил ЦСКА в дерби с нарушением правил

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал гол футболиста «Спартака» Игоря Дмитриева в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0). По мнению Быстрова, Дмитриев нарушал правила перед тем, как забить.

— Нормальная игра? Что значит «нормальная»? Во вратарской можно трогать вратаря? Стоп. Ты его даже блокируешь. Акинфеев идёт, хочет кулаками сыграть. Дмитриев его рукой придерживает — Акинфееву не вытянуть руки. Это фол? Я объясню ситуацию. Акинфеев идёт по линии. Дмитриев на первой штанге его блокирует. Это вратарская. Он не на выходе играет.

— Для тебя это фол?

— Я не увидел того повтора, который мне бы с точностью сказал, что там не было фола. Я к этому веду, — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».