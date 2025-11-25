Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров заявил, что «Спартак» забил ЦСКА в дерби с нарушением правил

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал гол футболиста «Спартака» Игоря Дмитриева в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0). По мнению Быстрова, Дмитриев нарушал правила перед тем, как забить.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

— Нормальная игра? Что значит «нормальная»? Во вратарской можно трогать вратаря? Стоп. Ты его даже блокируешь. Акинфеев идёт, хочет кулаками сыграть. Дмитриев его рукой придерживает — Акинфееву не вытянуть руки. Это фол? Я объясню ситуацию. Акинфеев идёт по линии. Дмитриев на первой штанге его блокирует. Это вратарская. Он не на выходе играет.

— Для тебя это фол?
— Я не увидел того повтора, который мне бы с точностью сказал, что там не было фола. Я к этому веду, — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

