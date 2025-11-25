Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков определил лучшего игрока и тренера 16-го тура РПЛ

Александр Кержаков определил лучшего игрока и тренера 16-го тура РПЛ
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком и тренером прошедшего 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Сань, давай.
— Кто? Я?

— Ну а кто? Ты Саша.
— Ну давай Пестряков игрок… А тренер… Романов, — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Дмитрий Пестряков — 18-летний нападающий «Акрона». Футболист оформил дубль в матче с «Сочи» (3:2) за две минуты игрового времени. Вадим Романов — исполняющий обязанности главного тренера «Спартака». Красно-белые обыграли ЦСКА на домашней арене со счётом 1:0.

Материалы по теме
«Чья это проблема?» Кержаков — о малом количестве российских игроков в топ-клубах РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android