Александр Кержаков определил лучшего игрока и тренера 16-го тура РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком и тренером прошедшего 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Сань, давай.

— Кто? Я?

— Ну а кто? Ты Саша.

— Ну давай Пестряков игрок… А тренер… Романов, — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Дмитрий Пестряков — 18-летний нападающий «Акрона». Футболист оформил дубль в матче с «Сочи» (3:2) за две минуты игрового времени. Вадим Романов — исполняющий обязанности главного тренера «Спартака». Красно-белые обыграли ЦСКА на домашней арене со счётом 1:0.