Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

В Италии ограбили дом Джейми Варди — La Gazzetta dello Sport

38-летний нападающий «Кремонезе» Джейми Варди стал жертвой ограбления, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Преступники проникли в дом футболиста во время матча 12-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Ромой» (1:3). В ограблении принимали участие как минимум три человека. Преступники воспользовались отсутствием футболиста и его семьи, взломали окно и похитили ценные часы, драгоценности и деньги. По предварительным оценкам, сумма кражи составила около € 100 тыс. По данным следствия, банда следила за передвижениями футболиста, его жены и детей и знала, что дом останется без охраны.

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 3
Рома
Рим
0:1 Соуле – 17'     0:2 Фергюсон – 64'     0:3 Франса – 69'     1:3 Фолино – 90+3'    

Варди перешёл в «Кремонезе» из «Лестера» летом 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе итальянской команды восемь матчей, в которых забил два мяча.

«Рома» обыграла «Кремонезе» и возглавила турнирную таблицу Серии А
