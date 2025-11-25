В Италии ограбили дом Джейми Варди — La Gazzetta dello Sport
38-летний нападающий «Кремонезе» Джейми Варди стал жертвой ограбления, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Преступники проникли в дом футболиста во время матча 12-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Ромой» (1:3). В ограблении принимали участие как минимум три человека. Преступники воспользовались отсутствием футболиста и его семьи, взломали окно и похитили ценные часы, драгоценности и деньги. По предварительным оценкам, сумма кражи составила около € 100 тыс. По данным следствия, банда следила за передвижениями футболиста, его жены и детей и знала, что дом останется без охраны.
Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 3
Рома
Рим
0:1 Соуле – 17' 0:2 Фергюсон – 64' 0:3 Франса – 69' 1:3 Фолино – 90+3'
Варди перешёл в «Кремонезе» из «Лестера» летом 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе итальянской команды восемь матчей, в которых забил два мяча.
