В Италии ограбили дом Джейми Варди — La Gazzetta dello Sport

38-летний нападающий «Кремонезе» Джейми Варди стал жертвой ограбления, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Преступники проникли в дом футболиста во время матча 12-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Ромой» (1:3). В ограблении принимали участие как минимум три человека. Преступники воспользовались отсутствием футболиста и его семьи, взломали окно и похитили ценные часы, драгоценности и деньги. По предварительным оценкам, сумма кражи составила около € 100 тыс. По данным следствия, банда следила за передвижениями футболиста, его жены и детей и знала, что дом останется без охраны.

Варди перешёл в «Кремонезе» из «Лестера» летом 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе итальянской команды восемь матчей, в которых забил два мяча.