Семшов: Романов и Гусев должны кайфовать от возможности руководить великими командами

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов высказался о временных главных тренерах в «Спартаке» и «Динамо» — Вадиме Романове и Ролане Гусеве соответственно. Оба специалиста занимают должности исполняющего обязанности главного тренера.

— Романов и Гусев должны сейчас кайфовать и получать удовольствие от того, что они имеют возможность руководить великими командами в роли тренеров, — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, набрав 28 очков за 16 туров. «Динамо» (20 очков) — на девятой строчке.