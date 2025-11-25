Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Карпин публично намекнул на возможную причину своего ухода из «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Карпин публично намекнул на возможную причину своего ухода с тренерского мостика бело-голубых. Специалист дал понять, что некоторые футболисты с трудом выполняли стандартные требования профессии, за которую они получают большие деньги.

«У меня были очень жёсткие требования в «Динамо»? Если для футболиста приехать на базу в 9:00 или в 9:30 утра, а уехать с базы в два часа дня – это жёсткий контроль… Тогда ему лучше с футболом заканчивать.

Футболисту, который получает просто миллионы евро, посвятить четыре-пять часов своей работе… Если это тотальный какой-то контроль, тогда, говорю, лучше заканчивать. Но так как заканчивать никто не собирался, закончил я», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

