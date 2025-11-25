Скидки
Футбол Новости

Карпин ответил на вопрос о возможном участии сборной России на чемпионате мира — 2026

Карпин ответил на вопрос о возможном участии сборной России на чемпионате мира — 2026
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном участии национальной команды на чемпионате мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

— Даже с минимальным процентом вероятности, если вдруг сбудется чудо и сборная России получит уайлд-кард, приглашение на чемпионат мира, который пройдёт летом в Америке… Мы каждый день смотрим новости, каждый день стараемся не обнадёживаться, но потенциально не можем не думать об этом.
— Я думаю, что вот этот путь, путь этих трёх-четырёх лет… Он показывает, куда мы готовимся, к чему мы готовимся. Первые матчи после отстранения, возможно, первый год даже… Да, было много просмотрено, вызвано футболистов в сборную. Со многими познакомились. И последние год-два у нас появляется костяк, причём не из возрастных ребят… Начиная от Батракова, заканчивая Кисляком. И тот же Сильянов ещё молодой.

Много молодых футболистов. Я имею в виду до 25-27 лет. И все эти игроки появились уже после отстранения. Ну, уже конкретно стали футболистами сборной. Поэтому мы к этому готовимся, к этому идём. Когда это случится… Думаю, мы к этому и собираемся, и готовимся, — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

