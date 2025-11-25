«Челси» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров «синие» набрали семь очков и занимают 12-е место. Сине-гранатовые заработали семь очков и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Челси» сыграл вничью с «Карабахом» со счётом 2:2. «Барселона» разделила очки с «Брюгге» (3:3).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

