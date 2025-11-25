Луис Энрике высказался перед матчем «ПСЖ» с «Тоттенхэмом» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед встречей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в которой его команда сыграет с «Тоттенхэмом».

«Тоттенхэм» отлично начал сезон и до сих пор не проиграл в Лиге чемпионов. Большинство их игроков — футболисты сборных. Это сильная команда. Мы готовы доминировать, прессинговать и выиграть матч. Наша цель в каждой встрече одна: доминировать. Будет сложно, но мы будем играть на «Парк де Пренс» и надеемся провести отличный матч перед нашими болельщиками», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После четырёх встреч общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке. У команды в активе восемь очков.