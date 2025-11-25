Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Байер: прямая онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов начнется в 23:00 мск 25 ноября 2025 года

«Манчестер Сити» — «Байер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх туров «горожане» набрали 10 очков и занимают четвёртое место. «Фармацевты» заработали пять очков и располагаются на 21-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Сити» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:1. «Байер» обыграл «Бенфику» со счётом 1:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
