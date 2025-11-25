Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Филимонов рассказал, что значит выражение «спартаковский дух»

Филимонов рассказал, что значит выражение «спартаковский дух»
Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов объяснил, что значит выражение «спартаковский дух». По словам Филимонова, в первую очередь это дух победителей.

«В первую очередь это дух победителей. Нас так воспитывали, что никакой другой результат, кроме победы, не признавался. Даже в личном неофициальном общении ничьи мы называли поражениями. Это не навязывалось руководством клуба. Игроки сами, естественным путём к такой психологии приходили. Плюс повышенные требования не к партнёрам, а к самому себе. После каждой игры думали: «А всё ли я сделал сегодня для победы? Правильно ли сыграл в эпизоде или было более верное решение? Правильно ли готовился к игре и настраивался не неё?». Этот дух — важная составляющая многолетнего лидерства и чемпионства «Спартака». Даже поговорка была в те годы: ««Спартак» два раза подряд плохо не играет». Если оступались, то на следующий матч выкладывались вдвойне, чтобы реабилитироваться», — приводит слова Филимонова Livesport.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

