Филипп Кудрявцев: я бы назвал «Барселону» фаворитом матча Лиги чемпионов с «Челси»

Комментатор Okko Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Челси» и «Барселоной». Игра пройдёт сегодня, 25 ноября, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23:00 мск.

«Накануне матча «Челси» — «Барселона» в Лондоне ощущение безграничного и всеобъемлющего позитива. Хотя это странно, потому что у команд после четырёх туров всего лишь по семь очков — они находятся за пределами первой десятки. Тот, кто проиграет в этой встрече, по сути, не оставляет себе права на ошибку, ведь для попадания в топ-8 в прошлом сезоне нужно было набрать 16 очков. Нехитрая математика, и получаем, что команда, которая сегодня потерпит неудачу, должна будет выиграть все три оставшихся матча, чтобы избежать игры в 1/16 финала. Однако, как правильно вчера на пресс-конференции отметил Ханси Флик, далеко не обязательно попадать в топ-8, чтобы выиграть турнир. Это показал в прошлом сезоне «ПСЖ».

Интересный контраст: сегодняшняя встреча пройдёт на самом старом стадионе в Лиге чемпионов — «Стэмфорд Бридж» был построен в 1877 году, а сыграют в этом матче одни из самых молодых команд. Встреча «Челси» и «Барселоны» преподносится как противостояние двух 18-летних тинейджеров — Эстевао и Ламина Ямаля. И если Ямаль, хоть и младше Эстевао на несколько месяцев, уже зарекомендовал себя за клуб и сборную, то звезда бразильца зажигается на наших глазах. В таких встречах он и должен явить себя миру. На выходных он не играл в матче с «Бёрнли», поэтому ждём его в стартовом составе. Надеюсь, что Энцо Мареска ему доверится. Это в его стиле — доверять футболистам даже тогда, когда нам это кажется не самым очевидным решением.

Я бы назвал фаворитом «Барселону», даже несмотря на то, что команда играет на выезде. Сегодня мы впервые в этом сезоне можем увидеть трио Рафинья – Левандовски – Ямаль. «Барселона» укрепляется своими внутренними ресурсами, травмированные возвращаются. Появления в воротах Жоана Гарсии тоже всё ждали, потому что все сухие встречи «Барселоны» в этом сезоне приходятся как раз на его игру в воротах. Войцех Щенсны был плох. Возвращение Левандовского тоже сильно ободряет. «Барселона» тоже молодая команда, как и «Челси». Но у англичан это молодость без опыта на самом высоком уровне — это первый сезон в Лиге чемпионов для большей части состава. А «Барса» в этом составе, даже со своими тинейджерами уже проходила в прошлом году все самые стрессовые и сложные перипетии Лиги чемпионов. Они готовы чуть получше», — сказал Кудрявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».