Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Энрике — о 500-м матче Маркиньоса: это невероятное число

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о 500-м матче в карьере защитника своей команды Маркиньоса перед игрой 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
«Если Маркиньос будет в форме, в среду он сыграет свой 500-й матч. Это невероятное число. Это очень важно для него и всех игроков. Замечательно видеть игрока с таким впечатляющим послужным списком. Он игрок другого типа, настоящий лидер. Он важен, и я надеюсь, что будет играть ещё долгие годы», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл восемь встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил один мяч.

